"سليمان الحبيب" تعتزم ضخ 6 مليارات ريال استثمارات

مباشر: كشف مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، عن خطة الشركة لضخ استثمارات تصل إلى 6 مليارات ريال خلال الفترة المقبلة.

وقال سليمان الحبيب، وفقاً لـ"العربية"، إن المجموعة تدرس التوسع خارج المنطقة ولكن في الوقت المناسب، موضحاً أن التوسعات تجري من خلال توفير خدمات الإدارة والحلول التقنية للمستشفيات الأخرى.

ووفقاً لنشرة الطرح العام للشركة، فإنها تخطط لمشاريع مستقبلية تصل تكلفتها الإجمالية إلى 6.1 مليار ريال.

وتتوزع تكلفة مشاريع الشركة المستقبلية على مشروع مستشفى جنوب غرب جدة بقيمة 1.6 مليار ريال، وبدأ الإنشاء فيه عام 2019 ومن المتوقع تشغيله في عام 2023.

وأشارت النشرة، إلى أن المشروع الثاني يتمثل في مستشفى شمال الرياض بقيمة إجمالية 2.8 مليار ريال، بدأ الإنشاء فيه العام الماضي ومن المتوقع بدء تشغيله في 2023، وأخيراً مشروع مستشفى شمال جدة بقيمة 1.7 مليار ريال، سيتم البدء في إنشائه عام 2021، ومن المتوقع الانتهاء منه في 2024.

ولفتت "مجموعة سليمان الحبيب، إلى أنها تقوم حالياً بمراجعة تكلفة المشاريع الثلاثة؛ وفقاً لبعض التعديلات على التصميم والمعايير المستخدمة ومراحل التنفيذ.

وأوضح الحبيب، أن نية الطرح جرى تأجيلها سابقاً من قبل المجموعة؛ بسبب تغير ظروف السوق؛ موضحاً أن الطرح حالياً بهدف "تعزيز الحوكمة والاستمرارية وليس التخارج".

وكشفت الشركة، الأسبوع الماضي، عن نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح العام الأولي لنسبة 15 بالمائة من أسهمها في سوق الأسهم السعودية - تداول.

ويبدأ الاكتتاب للجهات المشاركة 10 فبراير/ شباط الجاري، على أن تكون نهاية الاكتتاب في 19 من الشهر ذاته.

ومن المقرر الإعلان عن سعر الاكتتاب يوم 20 فبراير/ شباط الحالي، على أن يبدأ اكتتاب الأفراد في 26 فبراير، وينتهي في 3 مارس/ آذار المقبل.

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