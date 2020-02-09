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الموانئ السعودية: مناولة 25 مليون طن بضائع خلال يناير

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الرياض- مباشر: بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020 نحو  25 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 580 ألف حاوية.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ اطلع عليه "مباشر" اليوم الأحد، بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1,038 سفينة، وبلغ عدد الركاب 122 ألف راكباً، بينما بلغ عدد العربات 87 ألف عربة، وبلغ عدد المواشي 64 ألف رأساً من الماشية.

ووفقاً للبيان تسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية بلادنا الطموحة 2030.

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