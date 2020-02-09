لجنة المساهمات العقارية بالسعودية "تصفية" تكشف عن حصيلة مبيعاتها بـ2019

الرياض – مباشر: كشفت لجنة المساهمات العقارية بالسعودية "تصفية"، عن نجاحها في استعادة حقوق أكثر من ألفي مساهم خلال 2019؛ باسترداد مبالغ وصلت قيمتها إلى 618 مليون ريال.

وقالت "تصفية"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد، إن المبالغ التي تم إعادتها جاءت من بيع 524 قطعة أرض سكنية وتجارية، بمساحات تقدر بنحو 2.77 مليون متر مربع، عن طريق البيع المباشر والمزاد العلني.

وأضافت "تصفية"، أنها تمكنت من استعادة حقوق 2044 مساهماً خلال عام 2019.

وأكدت، أنها عملت خلال العام الماضي على العديد من الإجراءات القانونية؛ لإعادة حقوق المساهمين في عدد من المساهمات العقارية داخل اختصاصها.

وبينت لجنة المساهمات العقارية بالمملكة، إلى أنها درست 203 مساهمات خلال العام الماضي؛ مبينة أنه تم إنهاء 53 مساهمة، ونصفية 29 مساهمة أخرى، فضلاً عن 24 مساهمة كانت خارج اختصاصها.

وتأسست لجنة المساهمات العقارية "تصفية" في 5 رجب من عام 1429هـ بقرار من مجلس الوزراء.

وتتشكل اللجنة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما وزير التجارة والاستثمار.

وتكون مهمات اللجنة النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص)، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وتقوم اللجنة كذلك، بإسناد أي مساهمة لمصفَ قانوني – إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك – ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وتحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصاريف المساهمة.

وتعمل اللجنة على إعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها؛ ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

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