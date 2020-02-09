"كورس الإماراتية" تستهدف التوسع بسوق شبكات المياه والغاز بمصر والسعودية

مباشر- محمود جمال: قال المدير العام لشركة "هيبورث" لأنظمة الأنابيب البلاستيكية والمملوكة لشركة كورس إنفستمنتس الإماراتية تستهدف الحصول على 15 بالمائة من سوق شبكات توزيع المياه والغاز بمصر خلال الخمس سنوات القادمة، والدخول للسوق السعودي.

وأضاف ريتشارد نخلة، في إفادة لـ"مباشر" عبر البريد الإلكتروني، أن تلك الخطة التوسعية خارجيا كان بدايتها ما أعلن مؤخراً عن دخولها السوق المصري.

وأعلنت شركة كورس إنفستمنتس، الإماراتية، منذ أيام عن إطلاق مشروع مشترك مع كل من شركتي جورج فيشر وغاز مصر، لإنشاء موقع إنتاج رئيسي للأنابيب البلاستيكية بهدف دخول سوق توزيع الغاز والمياه المصرية.

وأكد نخلة، أن الشركة الأم تدرس مزيداً من الفرص بالسوق المصري، مشيراً إلى أن السوق المصري يحتوي على العديد من قطاعات الأعمال الأخرى التي نعمل عليها لتحديد الفرصة والخطوة التالية.

وأوضح أن السوق المصري هو سوق سريع النمو في البنية التحتية لشبكات الغاز والمياه. تقوم الحكومة بتوسيع مدن جديدة والعاصمة الجديدة هي مثال جيد على المشاريع الاستراتيجية.

وتشهد مصر في الوقت الراهن مبادرة حكومية كبرى تهدف لتطوير بنيتها التحتية الخاصة بشبكات الغاز والمياه؛ حيث تم توصيل 1.3 مليون منزل إلى الشبكة في عام 2018. وبحسب توقعات الحكومة المصرية، من المنتظر أن تتمكن الخطة من توصيل عدد مماثل من المنازل إلى الشبكة كل عام، وفقا لبيان.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، قال ريتشارد نخلة، إن الشركة موجودة بالفعل في سلطنة عمان وقطر من خلال منشآت تصنيع ومكاتب مبيعات.

ولفت ريتشارد نخلة إلى أنها تتطلع إلى فرص توسعية بالسعودية، مشيراً إلى أن اختيار منطقة الشرق الأوسط لتوسيع تصدير منتجاتنا وتعيين الموزعين المحليين.

وأشار نخلة إلى أن الشركة لاترغب حاليا بالإدراج بسوق المال المصري أو أي سوق مالي إقليمي آخر.

وأوضح أن "كورس إنفستمنتس" اتفقت مع شركائها على إبقاء أسهم الشركة بين الشركاء الثلاثة وعدم الدخول في إدراج عام بأسواق المال الإقليمية.

شركتا كورس إنفستمنتس الإماراتية وجورج فيشر دخلتا في شراكة بسوق توزيع أنابيب الغاز والمياه متسارع النمو في مصر. وتحت اسم "غاز مصر جي إف كورس لأنظمة الأنابيب"، سيعمل المشروع المشترك على تأسيس منشأة جديدة لتصنيع الأنابيب البلاستيكية وتجهيزات توصيل الأنابيب المركبة لصالح السوق المحلية بالقرب من القاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج التجاري في منشأة التصنيع هذه خلال عام 2021. كما ستبلغ قيمة الاستثمار الأولي لهذا المشروع المشترك نحو 80 مليون درهم إماراتي بشكل إجمالي.

وتمتلك شركتي "كورس" و"جورج فيشر" عدداً متساوياً من أسهم حصتهما المشتركة والبالغة 75 بالمائة من أسهم المشروع المشترك الجديد، في حين تبلغ حصة شركة غاز مصر 25 بالمائة.

وكانت شركة غاز مصر قد تأسست عام 1983 بواسطة الحكومة المصرية لتكون أول شركة تعمل في مجال شبكات الغاز الطبيعي.

وتم الإعلان بالفعل عن توقيع اتفاقية المشروع المشترك مع توقعات بإنجاز هذه الاتفاقية خلال الربع الأول مع عام 2020.

وتمتلك شركة «كورس»، التي تأسست عام 1977، في الإمارات شراكة طويلة الأمد مع "جورج فيشر" في منطقة الشرق الأوسط تمتد على مدار 40 عاماً.

وقد تعاونت الشركتان منذ تسعينات القرن الماضي لتخديم السوق الإقليمية من خلال بيع مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات الخاصة بقطاعي التصنيع والخدمات والمرافق العامة.