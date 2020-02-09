السوق السعودي يتراجع متخلياً عن 8 آلاف نقطة

الرياض - مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعاً خلال التعاملات الصباحية لجلسة بداية الأسبوع، الأحد، وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات أبرزهم القياديات.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 1.19 بالمائة، إلى مستوى 7960.20 نقطة فاقداً 92.33 نقطة.

وجرى التعامل على 41.74 مليون سهم بقيمة 1.085 مليار ريال موزعة على 48 ألف صفقة.

وتصدر سهم أسمنت حائل التراجعات بنسبة 3.58 بالمائة، وتلاه سهم أسمنت تبوك بنسبة 3.45 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم أسمنت الشمالية بنسبة 3.41 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم الشرقية للتنمية بنسة 6.23 بالمائة، وتلاه سهم فيبكو بنسبة 3.96 بالمائة، إضافة إلى سهم المصافي المرتفع بنسبة 2.68 بالمائة.

وكان سهم أرامكو السعودية الأنشط من ناحية القيمة بنحو 138.25 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الكميات بنحو 5.34 مليون سهم.

وتراجع كل من قطاع الطاقة بنسبة 1.42 بالمائة، كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.41 بالمائة، ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.07 بالمائة.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل هبوط أغلب القطاعات على رأسهم البنوك والاتصالات والطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.51 بالمائة إلى مستوى 8053.09 نقطة ليفقد نحو 41.27 نقطة.

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