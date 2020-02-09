"الراجحي ريت" يقرر صرف توزيعات نقدية..ومدير الصندوق يبرر انخفاضها

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للنصف الثاني من 2019.

وقالت الشركة، في بيان للصندوق على "تداول" اليوم الأحد، إنه تقرر توزيع 33.99 مليون ريال، على أساس 161.86 مليون وحدة قائمة؛ لتصل حصة الوحدة الواحدة من التوزيعات 0.21 ريال لكل وحدة، تمثل 2.1 بالمائة من السعر الأولي لها.

وأضافت الراجحي المالية، أن نسبة التوزيع تبلغ 2.11 بالمائة من صافي قيمة الأصول (بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ولفتت، إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 13 فبراير/ شباط الجاري، (نهاية التداول في يوم الثلاثاء 11 فبراير/ شباط الحالي).

وأوضح مدير الصندوق، أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأشارت الراجحي المالية، إلى أن توزيعات الأرباح تأثرت بعدة عوامل؛ تشمل دخل جزئي للعقارات الـ4 المستحوذ عليها مؤخراً كجزء من عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق، وبسبب المخصصات المخصومة في النصف الثاني لعام 2019؛ التي تتعلق بالإيجارات المشكوك في تحصيلها والمرفوعة لدى المحكمة المختصة كدعاوى قضائية التي تقدر بـ 3.9 مليون ريال.

ونوه مدير الصندوق، بأن توزيعات الأرباح خلال النصف الثاني من عام 2019 لا تعكس الدخل الكامل على أساس سنوي للعقارات التي تم شراؤها مؤخراً مقسومة على قاعدة أكبر من حاملي الوحدات؛ نظراً لإصدار الصندوق وحدات جديدة أثناء عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

وكان عدد الوحدات في النصف الأول من عام 2019 يبلغ 122.2 مليون وحدة، وارتفع بنهاية النصف الثاني من العام إلى 161.86 مليون وحدة.

وأكدت الراجحي المالية، أن أثر الدخل من العقارات التي تم الحصول عليها مؤخراً مصحوباً بالمزيد من الاستقرار في العقارات المكونة للمحفظة الاستثمارية للصندوق سيظهر خلال النصف الأول من عام 2020.

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