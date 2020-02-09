"سلامة للتأمين": طلب جديد لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين

الرياض – مباشر: كشفت شركة سلامة للتأمين التعاوني "سلامة للتأمين" عن تلقيها خطابا جديدا من أحد كبار المساهمين والذي يملك أكثر من 5 بالمائة من أسهم الشركة؛ لطلب عقد جمعية عامة عادية لعزل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

وقالت "سلامة"، في بيان لها على "تداول"، إن الخطاب الجديد يتضمن مطالبة المساهم ذاته بعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الطلب السابق والذي كان يتضمن المطالبة بعزل 4 من أعضاء المجلس.

وأضافت الشركة، أن المساهم طالب بعقد جمعية عامة عادية لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، بما فيهم مازن عبدالسلام، ووائل الراشد، ومريع الهباش؛ وذلك استكمالاً لباقي أعضاء مجلس الإدارة الاخرين الذين تم طلب عزلهم مسبقاً.

ونوهت "سلامة"، بأنها تقوم حالياً باستكمال جميع الإجراءات اللازمة لطلب عقد جمعية عامة عادية؛ لانتخاب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة خلفاً لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين في حال تم التصويت بالموافقة على عزلهم بالجمعية العامة.

ولفتت، إلى أنها ستعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية العامة وتوجيه الدعوة للعموم.

وتلقت الشركة، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، طلبا من أحد كبار المساهمين، يطلب فيه عقد اجتماع جمعية عامة عادية؛ للتصويت على عدد من أعضاء من مجلس الإدارة، وهم حسين حسن بياري، ولؤي حمزة بصراوي، وأحمد علي الشتيفي، وأحمد طارق مراد.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول، أعلنت الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس؛ لتعيين أعضاء جدد يكملون فترة دورة مجلس الإدارة الحالية.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الخميس الماضي على تراجع بنحو 0.8 بالمائة، لمستوى 12.12 ريال.

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