المبيعات ترتفع بالأرباح السنوية لـ "الكثيري القابضة" 72% خلال 2019

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة الكثيري القابضة تحقيق نمواً بصافي أرباحها خلال 2019 بنسبة 72.14 بالمائة.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة نشرت يوم الأحد على "تداول" بلغ صافي الربح نحو 16.015 مليون ريال، مقابل 9.304 مليون ريال عن العام 2018.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي الربح الى ارتفاع قيمة المبيعات، اضافة الى ارتفاع الربح الناتج من عقد الشركة مع القوات الجوية.

وارتفعت المبيعات الخاصة بالشركة الى 89.46 مليون ريال، مقابل 50.48 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام 2018 بنسبة 77.21 بالمائة.

وأوضحت الشركة أنه تم احتساب ربحية السهم للعام الحالي من صافي ربح الفترة وربحية السهم من العمليات الرئيسية على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة والبالغ 4.287 مليون سهم حيث أنه وفقا للجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 23 ابريل / نيسان 2019 .

وقرر المساهمون زيادة رأس المال الى 4.520 مليون سهم من خلال اصدار منحة للمساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتم تعديل ربحية السهم للعام الحالي وفقا لذلك لتعكس أثر الزيادة في رأس المال.

كما تم احتساب ربحية السهم للعام السابق من صافي ربح الفترة وربحية السهم من العمليات الرئيسية على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة والبالغة 3,376,898 سهم حيث أنه وفقا للجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 16 أغسطس 2018 م قرر المساهمون زيادة رأس المال الى 3,767,400 سهم من خلال اصدار منحة للمساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

كما قامت الشركة اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2019 بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 عقود الايجار.

ترشيحات:

تابعة لـ"باتك" تحصل على تمويل من"الإمارات دبي الوطني"بـ21 مليون دولار

نمو الأرباح السنوية لـ "بدجت السعودية" 5%