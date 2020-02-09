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"أبومعطي" تفتتح معرضاً جديداً بالرياض باستثمارات 1.3 مليون ريال

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"أبومعطي" تفتتح معرضاً جديداً بالرياض باستثمارات 1.3 مليون ريال "أبومعطي" تفتتح معرضاً جديداً بالرياض باستثمارات 1.3 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن افتتاحها معرضاً جديداً للعلامة التجارية (اي لاهوي) بمدينة الرياض الخميس الموافق 6 فبراير/ شباط 2020.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول" يوم الأحد، أن هذا المعرض يعتبر المعرض الخامس للعلامة التجارية (اي لاهوي)، والمعرض الثامن من إجمالي معارضها للتجزئة في المملكة.

ويقع المعرض بمركز خريص مول بحي الأندلس بمساحة تصل لـ 230 متراً، وبلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض 1.338 مليون ريال، وسوف يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه يعتبر المعرض الثالث الذي تم افتتاحه في العام المالي 2019م الذي يضم أكثر من 4000 صنف من المنتجات القرطاسية والمنزلية والكمالية، ويأتي ذلك استمراراً لخطة التوسع التي تتبناها الشركة في قطاع التجزئة والكماليات.

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