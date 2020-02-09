مجلس إدارة "بدجت السعودية" يوصي بتوزيع 1.5ريال للنصف الثاني من2019

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" عن توصية مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع المنعقد في 6 فبراير / شباط 2020 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بنسبة 15 بالمائة من رأس المال بواقع 1.50 ريال لكل سهم وذلك عن النصف الثاني لعام 2019.

ووفقاً لبيان نشر للشركة على "تداول" اليوم الأحد، بلغ اجمالي التوزيعات المقترحة نحو 106.750 مليون ريال، فيما وصل عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 71.166 مليون سهم .

وأشارت الشركة في البيان الى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ويبلغ رأس مال الشركة نحو 711.67 مليون ريال، موزعين على 71.17 مليون سهم.

وأعلنت الشركة اليوم عن تحقيق نمواً بصافي أرباحها بنسبة 5 بالمائة خلال عام 2019 الى 178.62 مليون ريال، مقابل 170 مليون ريال عن عام 2018.

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