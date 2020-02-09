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تابعة لـ"باتك" تحصل على تمويل من"الإمارات دبي الوطني"بـ21 مليون دولار

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تابعة لـ"باتك" تحصل على تمويل من"الإمارات دبي الوطني"بـ21 مليون دولار تابعة لـ"باتك" تحصل على تمويل من"الإمارات دبي الوطني"بـ21 مليون دولار

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن حصول شركتها التابعة الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو"على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك "الإمارات دبي الوطني" لمدة 7 سنوات.

وأضافت الشركة في بيان نشر على "تداول" يوم الأحد إن إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية بلغت 79 مليون ريال ( 21 مليون دولار أمريكي)، مشيرة الى أن إستخدام هذه التسهيلات سيعتمد على المسحوبات الفعلية منها وفقاً للاحتياجات المالية للشركة.

 كما لفتت الشركة الى أن الهدف من التمويل هو تنفيذ مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية التابع لشركة حلول المدن الذكية "شركة الموقف السريع سابقا".

وأوضحت الشركة أنه تم الحصول على التمويل بضمانات تتضمن سنداً لأمر بإجمالي المبلغ وضماناً مقدماً من قبل شركة أمنكو وضمانا مقدما من قبل شركة باتك، وضمانا مقدما من قبل شركة حلول المدن الذكية.

كما أوضحت أن الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" (المملوكة لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بنسبة 94.88 بالمائة  تمتلك في شركة حلول المدن الذكية بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية ( شركة الموقف السريع سابقا).

ونوهت الشركة في البيان الى أن مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية يعتبر باكورة أعمال شركة حلول المدن الذكية (شركة الموقف السريع سابقا) وعددها نحو 20 ألف موقف ذكي وتعتبر هي الأضخم في المملكة على مستوى الخدمات والحلول الخاصة بالمواقف العامة وبما يخدم قائد المركبة في مدن المنطقة.

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