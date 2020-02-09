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نمو الأرباح السنوية لـ "بدجت السعودية" 5%

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نمو الأرباح السنوية لـ "بدجت السعودية" 5% نمو الأرباح السنوية لـ "بدجت السعودية" 5%

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية السنوية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت " تحقيق نموٍّ بصافي أرباحها بنسبة 5 بالمائة خلال عام 2019.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة نشرت على "تداول" يوم الأحد، بلغ صافي أرباح الشركة نحو178.62 مليون ريال، مقابل 170 مليون ريال عن عام 2018.

وعزت الشركة في البيان سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بـالعام السابق إلى عاملين وهما زيادة الكفاءة التشغيلية في عمليات الإيجار قصيرة الأجل؛ مما أدى إلى ارتفاع معدل الإيراد لكل مركبة في قطاع تأجير المركبات قصيرة الأجل، إضافة إلى استمرار تحسن الطلب على جميع أصناف المركبات المستعملة وسعر بيع السيارات المستعملة.

وأوضحت الشركة في البيان أنه لا يوجد تغيير ملحوظ بإيرادات العام الحالي مقارنة بـالعام الماضي.

وأشارت إلى أن إيرادات التأجير قصير الأجل ارتفعت مقابل انخفاض في إيرادات التأجير طويل الأجل، وذلك نظراً لانخفاض الطلب العام على قطاع التأجير طويل الأجل.

وتابعت أن انخفاض الإيرادات تم تعويضه بالارتفاع الناتج من إيرادات تأجير السيارات قصيرة الأجل وذلك بسبب زيادة الكفاءة التشغيلية لأسطول تأجير السيارات قصيرة الأجل.

ولفت البيان إلى أن الزيادة في إجمالي الأرباح للعام الحالي مقارنة بـالعام الماضي يعود إلى ارتفاع الأرباح المحققة من مبيعات السيارات المستعملة؛ وذلك بسبب الاستمرار في تحسين جودة منتجاتنا وتنويع منافذ بيع السيارات المستعملة.

كما أوضحت أن الزيادة في الربح التشغيلي للعام الحالي مقارنة بـالعام الماضي تعود لاستمرار زيادة الطلب على السيارات المستعملة.

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مباشر (اقتصاد)

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