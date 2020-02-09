أخبار عاجلة

وزير التجارة السعودي: إنجاز 55% من الإصلاحات منذ انطلاق رؤية2030 -
كلمة الرئيس المصري في قمة الاتحاد الإفريقي -
لقمة هنية الحلقة الكاملة 9 فبراير 2020 -
هل يحقق لقاء البرهان و نتنياهو مصالح السودانيين ؟ -
اللحظات الأولى من موقع مجزرة تايلاند -
عقبات تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة -
قال لزوجته تحرمي علي كأمي إذا خرجت وفعلت.. فما الحكم؟ -
"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء -
توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب -
LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل

Google+ Print
الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل

جى بي سي نيوز  :-  يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الاثنين المقبل، زيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا، يجري جلالته خلالها مباحثات مع الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها، فضلا عن المستجدات الإقليمية.
كما يلتقي جلالته، خلال الزيارة، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وعدد من المسؤولين.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الشعب السوري يصل المملكة براً

رئيس مجلس الشعب السوري يصل المملكة براً

الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل

الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل

دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان غدا

دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان غدا

مركز أميركي يكشف خسائر فادحة لإيران وحزب الله في سوريا

مركز أميركي يكشف خسائر فادحة لإيران وحزب الله في سوريا