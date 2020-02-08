الرئيس عون: الفساد موجود في لبنان.. ومحاربته جزء من برنامجنا

مباشر: كشف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، عن العمل على اتخاذ كافة الإجراءات المالية الصارمة من أجل إعادة النهوض الاقتصادي بالبلاد.

وأضاف الرئيس اللبناني في مقابلة مع مجلة Valeurs actuelles الفرنسية، الصادرة اليوم السبت: "من لأجل ذلك نحن لسنا بحاجة إلى مساعدة استثنائية، بقدر ما لنا الحق في أن نستعيد من قبل الدول التي اشعلت الحرب في سوريا، جزءا من الـ25 مليار دولار التي تكبدها لبنان من جراء هذه الحرب والنزوح السوري إليه".

وتابع الرئيس عون قائلا: "السوق الاقتصادي اللبناني صغير الحجم، ينهك بسرعة إلا أنه سريعا ما ينهض من كبوته".

وأشار إلى أن "هناك عددا من الدول قد أعربت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدمها فرنسا".

وعن محاربة الفساد في لبنان قال الرئيس عون: "الفساد موجود في لبنان، وإن كانت معظم الدول تعاني منه بنسب مختلفة، إلا أن نسبته مرتفعة في لبنان، ومحاربته تشكل جزءا أساسيا من برنامج عملنا".

وأضاف "لقد تقدمنا بعدة مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في هذا الإطار، وهو يعمل على إقرارها بهدف محاربة الفساد، ومن بينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة".

ولفت الرئيس اللبناني، إلى "أننا سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين وفق هذا التوجه، كون القسم الأكبر من هذه الأموال لم يعد موجودا في المصارف اللبنانية".

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