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أوبو تعلن عن هاتف Reno3 Vitality Edition

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أوبو تعلن عن هاتف Reno3 Vitality Edition أوبو تعلن عن هاتف Reno3 Vitality Edition

أعلنت شركة (أوبو) Oppo عن إطلاق نسخة جديدة من هاتف (رينو3) Reno3 باسم (رينو3 فيتاليتي إديشن) Reno3 Vitality Edition تقدم بعض الاختلاف في المواصفات مقارنةً بهاتفي (رينو3)، و(رينو3 برو) الحاليين.

ومن التحسينات التي حصل عليها الهاتف المعالج الذي أصبح من نوع سنابدراجون 765 بدلًا من معالج MediaTek MT6885Z Dimensity 1000L. ويعد الأول أسرع من الآخر ويجعل هاتف Reno3 Vitality بالسرعة ذاتها التي يقدمها (رينو3 برو) الذي يحتوي معالج سنابدراجون 765جي.

ويقدم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 7.96 ميليمترات ويزن 180 جرامًا – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية غير قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت.

وتأتي شاشة هاتف Reno3 Vitality Edition من نوع AMOLED وبقياس 6.4 بوصات ودقة 2400×1080 بكسل. كما تأتي بطاريته بسعة 4,025 ميلي أمبير/ ساعة. ويمتلك الهاتف 4 كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

وتعتزم شركة أوبو طرح هاتف Reno3 Vitality Edition الجديد في الصين بسعر يعادل 430 دولارًا أمريكيًا. ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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