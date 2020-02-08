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إنطلاق فعاليات المؤتمر "احتجاز واستخدام وتخزين الكربون" بالرياض 25 فبراير

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إنطلاق فعاليات المؤتمر "احتجاز واستخدام وتخزين الكربون" بالرياض 25 فبراير إنطلاق فعاليات المؤتمر "احتجاز واستخدام وتخزين الكربون" بالرياض 25 فبراير

 مباشر: تستضيف المملكة العربية ، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون (iCCUS 2020) خلال الفترة 25 – 26 فبراير/شباط 2020.

وأفادت وكالة أنباء البحرين، بأن المؤتمر يقام تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني.

وثمن وزير النفط البحريني، الاهتمام في التنظيم المشترك من الجانبين لهذه الفعالية المتخصصة والرامية إلى تعزيز تقنية احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإعادة استخدامه وتدويره بهدف مكافحة تغير المناخ وتعزيز الانتاج النفطي الذي سيعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية.

وأشار الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إلى اهمية المواضيع والاوراق الفنية التي ستعرض في المؤتمر لتعزيز المعرفة والتنمية وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات والمشاركة في بناء القدرات والمهارات.

وقال الوزير إن اللجنة المنظمة قد استقطبت أبرز الشخصيات من كبار المسئولين في القطاع النفطي والبيئي بمشاركة محمد سنوسي الامين العام لمنظمة أوبك وهيروشي كاجياما وزير التجارة والاقتصاد بالصين، وبتريشا اسبنوزا الامينة التنفذية لاتفاقية تغير المناخ، وعدد من وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.

ولفت الشيخ محمد بن خليفة، إلى ان اللجنة المنظمة استقطبت الشركات العالمية التي

تحرص للمشاركة في هذا الحدث المهم للاستفادة من الأوراق العلمية التي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات المؤتمر من قبل خبراء ومتحدثين عالميين ومسئولين تنفيذيين في قطاع النفط والغاز من مختلف دول أنحاء العالم.

وأكد أن هذه الفعالية ستساهم في ترويج دول منطقة الخليج في تقديم أفضل التقنيات الحديثة في مجال استخدام الكربون والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لرفع مستوى الكفاءة والاداء.

وأوضح أن المؤتمر سيناقش عدداً من المواضيع المهمة مثل استراتيجيات المناخ والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ووجهات النظر الاقليمية والدولية والاقتصاد الكربوني الداكن وقيمة، موضوع المؤتمر في خفض الكربون وغيرها من المواضيع المهمة ذات العلاقة.


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