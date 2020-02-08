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"الغذاء والدواء" السعودية تغلق مستودع أغذية مخالفاً في جازان

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"الغذاء والدواء" السعودية تغلق مستودع أغذية مخالفاً في جازان "الغذاء والدواء" السعودية تغلق مستودع أغذية مخالفاً في جازان

الرياض – مباشر: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية ، مستودع أغذية في منطقة جازان لارتكابه مجموعة من المخالفات منها تخزين المنتجات الغذائية دون الحصول على ترخيص، وضبطت 62 طناً من المواد الغذائية المخالفة فيه.

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن مفتشيها رصدوا مخالفات فنية وصحية في المستودع منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم وضع لوحة استدلالية عن المستودع ونشاطه.

وأضافت أن المخالفات شملت أيضاً تدني مستوى النظافة، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتخزين عشوائي للمنتجات، ووجود قوارض وآثار مخلفاتها، وتكسر الأرضيات والجدران، إضافة إلى عدم عزل المستودع مع وجود فتحات، وغياب مصائد الحشرات.

ونوهت الهيئة بأنها تستكمل حالياً الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.

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