قنصلية جدة: نتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6مصريين

القاهرة - مباشر: أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن القنصلية في جدة تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 مصريين.

وصرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان صادر، اليوم، أن القنصلية العامة في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبد الله الثاني (سعودي الجنسية) وعلى متنه ستة صيادين مصريين، مما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين.

وتابع هاشم، أن قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة، هشام فتحي، قام فور علمه بوقوع الحادث، بالتواصل مع السلطات السعودية وإيفاد مُمثل عن القنصلية إلى موقع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وذلك أثناء تلقيهم العلاج حتى تم خروجهم جميعاً من المستشفى.

وذكر هاشم، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة عملية البحث عن الضحايا الثلاث حتى تم انتشال جثثهم جميعاً وإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الخارجية، على مواصلة متابعة حصول المصابين والمتوفين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، مضيفة أنها تتقدم بخالص العزاء إلى أسر المتوفين.

وأشادت الوزارة، بجهود السلطات السعودية المبذولة في التعامل مع هذا الحادث الأليم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أمس، بأن قوات التحالف البحرية نفذت عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية (المصرية) تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين، نتيجة انفجار اللغم البحري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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