"جي إف اتش" تستحوذ على محفظة ضيافة أمريكية بـ250مليون دولار

مباشر: أعلنت شركة "جي إف إتش كابيتال"، التابعة لمجموعة "جي إف إتش المالية"، عن استحواذها على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة تُقدر قيمتها بـ 250 مليون دولار أمريكي.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت، إن المحفظة تتكون من 12 فندقا فاخرًا تقدم خدمات عالية المستوى، وتقع في ولايات كاليفورنيا، وكونتيكت ونيوجيرسي بالولايات المتحدة، وذلك في إطار شراكة مع شركة "آربر لودجينج بارتنرز".

ونوّهت الشركة في بيانها بأن هذه الفنادق تعمل تحت مظلة أسماء تجارية معروفة مثل: هيلتون "هيلتون جاردن إن، هامبتون إن، وهوموود سويتس" وماريوت "كورتيارد، وريزيدنس إن، وسبرينجفيلد سويتس".

وأشارت الشركة إلى أن المحفظة تستفيد من عدة اعتبارات هامة أخرى، ومن بينها أنها ضمن قطاع الخدمات المتميزة وهو من القطاعات المأمونة المخاطر، كما حققت المحفظة أداءً فائقاً تجاوزت من خلاله قطاعات الفنادق الأخرى على مدار عدة دورات اقتصادية.

وذكرت الشركة أن كل من "جي إف إتش" و"آربر" ستقوم بتنفيذ برنامج لتحسين مستوى العقارات لكي تتماشى مع معايير هذين الاسمين المعروفين، وبهدف تحقيق القيمة من خلال تعزيز الإيرادات خلال فترة الاستثمار.

وأوضحت الشركة أن المعاملة تمت في إطار شراكة مع شركة "آربر" التي ستستحوذ على نسبة 9 بالمائة تقريبا من المحفظة، كما ستعمل كمدير للأصول.

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