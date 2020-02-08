أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: استمرت التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا" في التلاعب بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع القلق من تداعياته على الاقتصاد.

فيما استحوذت نهاية المساءلة التاريخية للرئيس الأمريكي على اهتمام المستثمرين مع استمرار الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية.

تحسن أداء النشاط الصناعي في منطقة اليورو رغم استمرار الانكماش

ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات خلال القراءة النهائية لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لايزال في حالة انكماش.

النشاط الصناعي في الصين يسجل أدنى مستوى في 5 أشهر

تراجع النشاط الصناعي في الصين مسجلاً أبطأ وتيرة توسع في خمسة أشهر خلال الشهر الماضي، مع تراجع عمليات التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

جونسون يرفض الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ليس هناك حاجة للمملكة المتحدة لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة.

النشاط الصناعي الأمريكي يتحول للنمو خلال يناير

تحول النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للنمو خلال يناير/كانون الثاني مسجلاً أعلى مستوى في 6 أشهر.

انتقادات واسعة لموازنة العام المالي الجديد في الهند

واجهت موازنة الهند للعام المالي (2020 - 2021) ردود أفعال غاضبة بدعوى انها لم ترق إلى مستوى التوقعات.

العريان يحذر المستثمرين من استراتيجية "الشراء عند الهبوط"

حذر الاقتصادي محمد العريان المستثمرين من الشراء في وقت هبوط أسعار الأسهم، محذراً من تأثير "كورونا" على الأسواق.

وكالة: الطلب الصيني على النفط يتراجع 20% بسبب كورونا

ذكر تقرير أن الطلب على النفط من قبل الصين تراجع بنحو 20 بالمائة من إجمالي الاستهلاك بسبب مخاوف "كورونا"

توقعات بتراجع مبيعات "أيفون" 10% بسبب فيروس كورونا

توقع محلل تراجع شحنات هواتف أيفون بنسبة 10 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا.

"جولدمان ساكس": كورونا سيضر الاقتصاد العالمي في 2020

توقع محلل في "جولدمان ساكس" أن "كورونا" سيؤثر على النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري، مع انتشار الفيروس من الصين إلى بقية العالم.

أرباح "ألفابت" ترتفع 20% لكن الإيرادات تصعد دون التوقعات

ارتفعت أرباح شركة "ألفابت" بنحو 20 بالمائة لتتفوق على التقديرات في الربع الأخير من العام الماضي، لكن الإيرادات فشلت في الوفاء بالتوقعات.

"بي.بي": كورونا قد يخفض نمو الطلب على النفط 40%

قالت شركة "بي.بي" إن انتشار فيروس الصين الجديد "كورونا" يمكنه أن يخفض نمو الطلب على النفط بنحو 40 بالمائة.

ثروة "إيلون موسك" ترتفع 4.7 مليار دولار في 24 ساعة

ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" بأكثر من 4.5 مليار دولار في يوم واحد مع استمرار الصعود القياسي لسهم الشركة.

وكالة:واشنطن تدرس الانسحاب من اتفاق تجاري بقيمة ١.٧ تريليون دولار

كشف تقرير صحفي أن الولايات المتحدة تدرس خطة للانسحاب من اتفاق مع منظمة التجارة العامية بقيمة 1.7 تريليون دولار يتعلق بالعقود الحكومية.

مستشار ترامب يتوقع تأثيراً ضئيلاً لـ"كورونا" على الاقتصاد الأمريكي

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن تفشي فيروس "كورونا" من المحتمل أن يكون له بعض التأثير على سلاسل الإمداد الأمريكية، لكن التأثيرات لن تكون كارثية على الأرجح.

توسع نشاط الخدمات في الصين بأضعف وتيرة في 3 أشهر

تراجع النشاط الخدمي في الصين خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بأكثر من توقعات المحللين، وسط ارتفاع مؤشر الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول.

هبوط نشاط الخدمات في منطقة اليورو خلال يناير

تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو لكنه جاء أفضل من التقديرات الأولية في الشهر الأول من العام الجديد، بفعل ضعف وتيرة التوسع في فرنسا وإسبانيا.

رفض المصافحة وتمزيق الخطاب ضمن 5 مشاهد من "حالة الاتحاد"

ألقى الرئيس دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد أمام لجنة مشتركة من الكونجرس الأمريكي، وسط تداعيات المساءلة التي تهدف إلى عزل رئيس الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

"سناب شات" تسجل خسائر بالربع الرابع مع إيرادات دون المتوقع

أعلنت شركة "سناب شات" تسجيل خسائر في الربع الأخير من العام الماضي مع إخفاق الإيرادات في الوفاء بتقديرات المحللين.

لاجارد: كورونا يمثل خطراً جديداً على التوقعات الاقتصادية

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن فيروس "كورونا" يمثل تهديداً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

عجز الميزان التجاري الأمريكي يتراجع لأول مرة في 6 سنوات

ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع في الوليات المتحدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه سجل في 2019 أول هبوط سنوي في 6 أعوام.

ارتفاع نشاط الخدمات الأمريكي لأعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال يناير/كانون الماضي لأعلى مستوى في 5 أشهر، بدعم الطلبيات الجديدة والإنتاج.

الصحة العالمية: لا يوجد علاج فعال لفيروس كورونا حتى الآن

قللت منظمة الصحة العالمية من تقارير وسائل الإعلام الصينية عن حدوث طفرة في محاولة لإيجاد علاج لفيروس كورونا.

إنتاج النفط الأمريكي يتراجع من مستوى قياسي

تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من مستوى قياسي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مع ارتفاع محدود في صافي الواردات من الخام.

تنحي الرئيس التنفيذي لـ"لينكد إن" بعد 11 عاماً في المنصب

يعتزم "جيف وينر" الرئيس التنفيذي لـ"لينكد إن" التنحى عن منصبه في يونيو/حزيران المقبل بعد أن قضى 11 عامًا في الموقع المملوك لـ"مايكروسوفت".

ترامب ينتصر.. مجلس الشيوخ يصوت ضد عزل الرئيس الأمريكي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع تبرئته من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس، لينهي محاكمة تاريخية استمرت لعدة أشهر.

الصين تخفض التعريفات الانتقامية لسلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار

أعلنت الصين أنها قررت خفض التعريفات على مئات السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار إلى النصف، في تطور إيجابي في الجبهة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

لاجارد: الفائدة السالبة ليست وراء ارتفاع أسعار المنازل ومعاناة البنوك

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه لا ينبغي إلقاء اللوم على معدلات الفائدة السالبة في ارتفاع أسعار المنازل وضعف ربحية البنوك في أوروبا.

إيرادات "تويتر" الفصلية تتجاوز مليار دولار لأول مرة

سجلت "تويتر" إيرادات فصلية تتجاوز مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها، في حين أخفقت أرباح الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي في الوفاء بالتقديرات.

لجنة فنية توصي أوبك+ بتعميق خفض إنتاج النفط بسبب كورونا

أوصت لجنة استشارية تابعة لمنظمة أوبك وحلفاؤها بتعميق وتيرة خفض إنتاج النفط، مع تضرر الطلب على الخام جراء الآثار السلبية الناجمة من انتشار فيروس الصين الجديد "كورونا".

صندوق النقد: الطلب على النفط قد يصل لذروته قبل 2040

قال صندوق النقد الدولي إن الطلب على النفط قد يصل إلى ذروته في عام 2040 أو قبل ذلك، مع التحول للطاقة النظيفة.

"أوبر" تسجل خسائر بأقل من المتوقع خلال الربع الرابع

سجلت شركة "أوبر" خسائر بأقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفعت الإيرادات وفقاً للتقديرات.

"كريدي سويس" يقبل بالإجماع استقالة الرئيس التنفيذي بعد فضيحة التجسس

قدم الرئيس التنفيذي لبنك "كريدي سويس" السويسري، "تيجان ثيام" استقالته في أعقاب فضيحة التجسس داخل البنك، مما أدى إلى هبوط سهم البنك.

الاقتصاد الأمريكي يضيف 225 ألف وظيفة خلال يناير

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف إلى سوق العمل الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الشهر الأول من العام الحالي، مع ارتفاع معدل البطالة بعكس توقعات استقراره.

تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال يناير

تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في الشهر الماضي، مع ارتفاع معدل البطالة بعكس المتوقع.

روسيا تخفض معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي

خفض البنك المركزي في روسيا معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي، مشيراً إلى احتمالية المزيد من التيسير النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.

الفيدرالي:المخاطر السلبية على الاقتصاد تراجعت لكن كورونا يمثل تهديداً جديداً

قال الاحتياطي الفيدرالي إن المخاطر السلبية التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي في 2019 قد تراجعت، لكنه أشار إلى أن "كورونا" أحد التهديدات الجديدة.