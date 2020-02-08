عُمان تؤيد توصيات لجنة "أوبك+" بإجراء خفض أكبر لإمدادات النفط

مباشر: أكد وزير النفط بسلطنة عُمان، تأييد بلاده توصيات لجنة "أوبك+" الفنية بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو/ حزيران القادم.

وقال محمد الرمحي، اليوم السبت، إن عُمان تؤيد توصيات اللجنة الفنية لـ"أوبك+" من أجل التوصل لاتفاق محتمل لخفض قصير وأكبر للإنتاج، حيث يتم خفض إنتاج النفط بشكل فوري حتى نهاية الربع الثاني، بظل رصد تبعات فيروس كورونا على نمو الطلب على النفط، وفقاً لوكالة "رويترز".

أوصت لجنة استشارية تابعة لمنظمة "أوبك" وحلفاؤها، الخميس الماضي، بتعميق وتيرة خفض إنتاج النفط، مع تضرر الطلب على الخام جراء الآثار السلبية الناجمة من انتشار فيروس الصين الجديد "كورونا".

واقترحت اللجنة الفنية التي تضم ممثلين لدول السعودية وروسيا، بأن تقوم البلدان المنتجة للنفط بتعميق خفض إمداداتها النفطية إلى 2.7 مليون برميل يومياً بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي واستهلاك النفط الخام.

ومن المقرر، أن يجتمع أعضاء منظمة "أوبك" مع منتجين مستقلين خارجها المنتجون في فيينا يومي 5 و6 مارس/ آذار المقبل، وسط دعوات لتقديم موعد الاجتماع للشهر الجاري.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، كشف وزير الطاقة الجزائري، ورئيس الدورة الحالية لمنظمة "أوبك"، عن إمكانية تقديم اجتماعات المنظمة، التي كان من المقرر عقدها في بداية مارس/ آذار المقبل، إلى فبراير/ شباط.

وبرّر محمد عرقاب، ذلك حينها، لبحث اتخاذ إجراءات تضمن توازن سوق النفط، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان صادر، اليوم، أن عدد حالات الوفاة في الصين بسبب فيروس "كورونا" زادت بـ86حالة، بنهاية أمس الجمعة، لتسجل 722 حالة وفاة، في ظل ارتفاع المصابين لأكثر من 34.5 ألف شخص في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو).

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