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مديرة الطواريء بالصحة العالمية تؤكد لا علاج لكورونا حتى الآن

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مديرة الطواريء بالصحة العالمية تؤكد لا علاج لكورونا حتى الآن مديرة الطواريء بالصحة العالمية تؤكد لا علاج لكورونا حتى الآن

قالت مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ اللوائح الصحية الدولية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة داليا سمهوري، إن يوجد تعاون في كل الوقت بين السلطات المصرية والمنظمة بما يخص الإجراءات المتخذة بخصوص منع تسلل فيروس كورونا الجديد إلى داخل البلاد، موضحة أنه قد جرى إمداد بالفحوصات المخبرية وذلك لتأكيد الحالات المشتبه فيها من عدمها، وقد وجهت الدكتورة داليا سمهوري  رسالة لكل المصريين بعدم الخوف الأكثر من اللازم من فيروس كورونا الجديد وذلك خاصة أنه لم تسجل حالة إصابة حتى الآن داخل البلاد، وأن المنظمة إلى الآن تعكف على تطوير دواء لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، لكنه بأخذ بعض الوقت.

استعدادات مصرية

أن السلطات المصرية تتخذ كل الإجراءات التي تمنع انتشار الفيروس ، وأدت على أن السلطات المصرية قد رفعت جاهزيتها لمنع دخول الفيروس، وقد وضع خطط حال اكتشاف الفيروس للتعامل معه بشكل مبكر، وهناك تواصل مستمر بين المنظمة والسلطات المحلية وقد استطاعت الحصول على الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا الجديد سريعا.

دليل مصر

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