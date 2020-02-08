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الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس اليوم السبت 8 فبراير 2020

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الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس اليوم السبت 8 فبراير 2020 الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس اليوم السبت 8 فبراير 2020

خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون ليوم السبت 8 فبراير طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا على كل الأنحاء ومع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وقد تنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري وتكون غير مستقرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مليئة بالأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، وحالة البحر المتوسط تكون غير مستقرة أيضا مع ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر قد تكون معتدلة إلى غير مستقرة مع ارتفاع الموج فيه من 1.8 إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 10 16
شبين الكوم 09 15
طنطا 09 15
دمنهور 10 16
الإسكندرية 11 16
بلطيم 10 15
مطروح 09 16
السلوم 07 15
سيوة 05 17
بورسعيد 11 17
دمياط 10 17
الزقازيق 08 17
الإسماعيلية 07 17
السويس 11 17
العريش 09 16
رفح 10 15
رأس سدر 11 20
نخل 03 15
نويبع 13 19
طابا 09 16
كاترين 01- 10
الطور 11 20
شرم الشيخ 12 20
الغردقة 11 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 10 17
بنى سويف 09 17
المنيا 07 18
أسيوط 06 18
سوهاج 08 18
قنا 09 19
الأقصر 08 20
أسوان 12 20
أبوسمبل 11 19
الوادى الجديد 06 20
شلاتين 16 23
أبو رماد 15 22
حلايب 18 22
رأس حدربة 17 21

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