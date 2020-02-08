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عدد الوفيات بفيروس "كورونا" بالصين ترتفع لأكثر من 720 شخصاً

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عدد الوفيات بفيروس "كورونا" بالصين ترتفع لأكثر من 720 شخصاً عدد الوفيات بفيروس "كورونا" بالصين ترتفع لأكثر من 720 شخصاً

 

مباشر: ارتفعت عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس "كورونا" في الصين إلى 722 شخصاً.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان صادر، اليوم السبت، أن عدد حالات الوفاة في الصين بسبب فيروس "كورونا" زادت بـ86حالة، بنهاية أمس الجمعة، لتسجل 722 حالة وفاة، في ظل ارتفاع المصابين لأكثر من 34.5 ألف شخص في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو).

وبحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين، ازداد عدد ضحايا فيروس كورونا بشكل حاد مؤخراً، حيث توفي نحو 636 شخصاً مع تجاوز عدد المصابين 31 ألف حالة بنهاية الخميس الماضي.

ويشار، إلى أن انشار فيروس "كورونا" وتشارع وتيرة الإصابات والوفيات دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، فضلاً عن فرض العديد من الحكومات قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وفي ذات السياق، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الصينية، وفاة أميركي في مدينة ووهان نتيجة إصابته بفيروس الجديد، وفقاً وكالة فرنس برس.

وصرح المتحدث باسم السفارة لوكالة فرانس برس، اليوم: بأنه "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أميركي يبلغ من العمر 60 عاما ويحمل فيروس كورونا المستجد في مستشفى في ووهان في الصين في 6 فبراير/شباط".

ونوه الوكالة، إلى إعلان وزارة الخارجية اليابانية وفاة ياباني يشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان.

وأوضحت الوزارة اليابانية، أن مواطنها البالغ من العمر 60 عاماً، أخل المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد وقام المستشفى بإبلاغ السفارة اليابانية في الصين بوفاته.

وذكرت السلطات الصينية، أن المواطن الياباني أصيب على الأرجح بفيروس كورونا الحاد، لكن "من الصعب تأكيد ذلك بشكل نهائي".

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