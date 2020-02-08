Galaxy S20 المرتقب يظهر على أمازون الإمارات

أدرج موقع أمازون الإمارات Amazon UAE هاتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 المرتقب من سامسونج قبل إزالته بعد مدة وجيزة، ولكن قبل ذلك تمكن مواقع إلكتروني من الحصول على صور ومواصفات الهاتف من الموقع.

وتستعد شركة سامسونج الكورية في 11 شباط/ فبراير الجاري لعقد حدث Unpacked، حيث سيُعلن عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة (جالاكسي إس) الرائدة، بما في ذلك: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا).

وعلى موقع أمازون الإمارات ظهر أن هاتف (جالاكسي إس20) سيحمل الاسم الرمزي SM-G980F الذي يتوافق مع طراز شبكات الجيل الرابع LTE من الهاتف. كما ظهر أن الهاتف سيقدم شاشة ذات ثقب للكاميرا الأمامية وهي بقياس 6.2 بوصات ومعدل تحديث 120 هرتز، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 10 ميجابكسل. ثم إن الشاشة ستكون من نوع Dynamic AMOLED وبدقة QHD+ مع نسبة أبعاد 20:9.

أما فيما يتعلق بالكاميرات، فستأتي الكاميرات الخلفية بدقة 64 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل x3 والرقمي بمعدل x30، بالإضافة إلى دعم تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. وهناك كاميرتان بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما.

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وسيقدم الهاتف معالجًا من نوع Exynos 990، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. أما البطارية فستكون بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة وسيعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وحسب ما ظهر على موقع أمازون الإمارات، فإن الهاتف سوف يتوفر بسعر 3,112 درهمًا إماراتيًا أو ما يعادل نحو 850 دولارًا أمريكيًا.