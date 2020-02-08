تقرير الوظائف الأمريكي وخسائر الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر - أحمد شوقي: جاء تقرير الوظائف الأمريكي وخسائر الأسهم على رأس الأحداث العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وأضاف أكبر اقتصاد في العالم 225 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن توقعات المحللين، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6 بالمائة بعكس توقعات استقراره.

فيما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة على أساس سنوي وشهري خلال يناير/كانون الثاني.

وفضلاً عن تقرير الوظائف، واصل فيروس "كورونا" إثارة المخاوف في الأسواق العالمية مع تجاوز عدد وفيات إلى أكثر من 600 شخص وارتفاع المصابين أعلى 31 شخصاً.

خسائر الأسهم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية لأول مرة في 5 جلسات عند ختام تعاملات اليوم حيث فقد "داو جونز" أكثر من مع استمرار مخاوف "كورونا"، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم بقيادة قطاع الموارد الأساسية لكنها تسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 3 بالمائة.

وفي بيانات أوروبية، ارتفعت صادرات ألمانيا بأقل من التوقعات خلال ديسمبر/كانون الأول، كما صعدت أسعار المنازل البريطانية بأقل من التقديرات خلال الشهر الماضي.

فيما الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم لكنه "نيكي" الياباني سجل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين.

وفي سياق منفصل، شهدت عملات الأسواق الناشئة بشكل قوية مع قوة الدولار الأمريكي.

وانخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى منذ مايو/آيار الماضي، كما سجل الريال البرازيلي أدنى مستوى على الإطلاق.

خسائر النفط وارتفاع الذهب

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية الجلسة، مع مخاوف الطلب لتسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2 بالمائة للأسبوع الخامس على التوالي.

وجاء هبوط النفط مع تصريحات وزير الطاقة الروسي أن بلاده تحتاج لبعض أيام لتقييم سوق النفط وسوف توضح موقفها بشأن خفض إضافي للإنتاج في الأسبوع الماضي.

فيما كشفت بيانات "بيكر هيوز" عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار منصة واحدة إلى 676 منصة.

بينما ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تداولات اليوم مع خسائر الأسهم والقلق بشأن "كورونا" لكنها تسجل خسائر أسبوعية.