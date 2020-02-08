أخبار عاجلة

قال لزوجته تحرمي علي كأمي إذا خرجت وفعلت.. فما الحكم؟ -
"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء -
توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب -
LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك  -
أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولار -
ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير الوظائف الأمريكي وخسائر الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم

Google+ Print
تقرير الوظائف الأمريكي وخسائر الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم تقرير الوظائف الأمريكي وخسائر الأسهم محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر - أحمد شوقي: جاء تقرير الوظائف الأمريكي وخسائر الأسهم على رأس الأحداث العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وأضاف أكبر في العالم 225 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن توقعات المحللين، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6 بالمائة بعكس توقعات استقراره.

فيما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة على أساس سنوي وشهري خلال يناير/كانون الثاني.

وفضلاً عن تقرير الوظائف، واصل فيروس "كورونا" إثارة المخاوف في الأسواق العالمية مع تجاوز عدد وفيات إلى أكثر من 600 شخص وارتفاع المصابين أعلى 31 شخصاً.

خسائر الأسهم

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية لأول مرة في 5 جلسات عند ختام تعاملات اليوم حيث فقد "داو جونز" أكثر من مع استمرار مخاوف "كورونا"، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم بقيادة قطاع الموارد الأساسية لكنها تسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 3 بالمائة.

وفي بيانات أوروبية، ارتفعت صادرات ألمانيا بأقل من التوقعات خلال ديسمبر/كانون الأول، كما صعدت أسعار المنازل البريطانية بأقل من التقديرات خلال الشهر الماضي.

فيما الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم لكنه "نيكي" الياباني سجل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين.

وفي سياق منفصل، شهدت عملات الأسواق الناشئة بشكل قوية مع قوة الدولار الأمريكي.

وانخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى منذ مايو/آيار الماضي، كما سجل الريال البرازيلي أدنى مستوى على الإطلاق.

خسائر النفط وارتفاع الذهب

تراجعت النفط  بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية الجلسة، مع مخاوف الطلب لتسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2 بالمائة للأسبوع الخامس على التوالي.

وجاء هبوط النفط مع تصريحات وزير الطاقة الروسي أن بلاده تحتاج لبعض أيام لتقييم سوق النفط وسوف توضح موقفها بشأن خفض إضافي للإنتاج في الأسبوع الماضي.

فيما كشفت بيانات "بيكر هيوز" عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار منصة واحدة إلى 676 منصة.

بينما ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تداولات اليوم مع خسائر الأسهم والقلق بشأن "كورونا" لكنها تسجل خسائر أسبوعية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
منصة الاقتصاد الرقمي من التحالف العالمي للوجستيات الفعالة (جي سي إي إل) تساهم في تحقيق أهداف رؤية ماليزيا للازدهار المشترك 2030

منصة الاقتصاد الرقمي من التحالف العالمي للوجستيات الفعالة (جي سي إي إل) تساهم في تحقيق أهداف رؤية ماليزيا للازدهار المشترك 2030

من مصر | كاميرا “من مصر” ترصد تأثير فيروس كورونا على أسعار السلع الصينية

من مصر | كاميرا “من مصر” ترصد تأثير فيروس كورونا على أسعار السلع الصينية

"عون" يدفع بإمكانية مشاركة "كارلوس غصن" في النهوض باقتصاد لبنان

"عون" يدفع بإمكانية مشاركة "كارلوس غصن" في النهوض باقتصاد لبنان

كيف سقط الاقتصاد الأسرع نمواً في كابوس الركود التضخمي؟

كيف سقط الاقتصاد الأسرع نمواً في كابوس الركود التضخمي؟