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محدث.. سهم "أوبر" يقفز 9% ليسجل أكبر مكاسب يومية بتاريخه

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محدث.. سهم "أوبر" يقفز 9% ليسجل أكبر مكاسب يومية بتاريخه محدث.. سهم "أوبر" يقفز 9% ليسجل أكبر مكاسب يومية بتاريخه

مباشر: ارتفع سهم "أوبر" بأكثر من 9 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل أفضل مكاسب يومية على الإطلاق، بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية.

وسجلت الشركة الأمريكية العاملة في مجال النقل التشاركي خسائر بأٌقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات بنحو 37 بالمائة إلى 4.06 مليار دولار بدعم زيادة قيمة الحجوزات بنحو 28 بالمائة إلى 18.1 مليار دولار في الربع الرابع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "دارا خسروشي" إن أوبر قد تتحول إلى الربحية في الربع الأخير من العام الجاري بعد أن كانت تتوقع حدوث ذلك في 2021.

وعند ختام الجلسة، ارتفع سهم "أوبر" بنحو 9.7 بالمائة إلى 40.63 دولار ليسجل أفضل أداء يومي منذ الاكتتاب العام في مايو/آيار الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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