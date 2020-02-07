محدث.."داو جونز" يتراجع 270 نقطة لكنه يسجل مكاسب أسبوعية 3%

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية في ختام جلسة اليوم الجمعة، حيث فقد "داو جونز" أكثر 270 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية 3 بالمائة.

وكانت قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمواد الخام أكبر الخاسرين في "وول ستريت" بتراجع لا يقل عن 0.9 بالمائة لكل منهما.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 225 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن تقديرات المحللين، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6 بالمائة.

كما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة على أساس سنوي وشهري خلال يناير/كانون الثاني.

وتراجعت "وول ستريت" لأول مرة في 5 جلسات متتالية مع مخاوف فيروس "كورونا" التي تستمر في زعزعة ثقة المستثمرين مع تزايد عدد الوفيات والمصابين يومياً وعدم الوصول إلى علاج فعال حتى الآن.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، فأعلنت شركة "أوبر" تسجيل خسائر بأقل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي مما دفع السهم للارتفاع بنسبة 9.5 بالمائة

وعند ختام الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 277 نقطة إلى 29102.5 نقطة.

ورغم هبوطه في جلسة اليوم سجل المؤشر الصناعي مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمائة أو ما يوازي 846 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5بالمائة إلى 3327 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية 3.2 بالمائة.

وانخفض "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.6 بالمائة إلى 9520.5 نقطة، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 4 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.686.