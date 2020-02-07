"النفط الليبية": خسائر إغلاق الـ5 حقول تتجاوز المليار دولار

مباشر: كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن خسائر تجاوزت المليار دولار نتيجة إغلاق 5 حقول للخام لمدة 20 يوماً.

وقالت المؤسسة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن الخسائر المالية التراكمية الناتجة عن إعلان حالة القوة القاهرة في 5 حقول بالبلاد منذ 18 يناير الماضي وحتى 6 فبراير /شباط الجاري، سجلت 1.042 مليار دولار.

ونوهت المؤسسة، إلى أن الخسائر المالية اليومية بلغت 56.116 مليون دولار في 5 فبراير، مرتفعة من مستوى 11.859 مليون دولار في 18 يناير الماضي.

وأوضح إنفوجراف نشرته المؤسسة، أن الفاقد التراكمي من إنتاج الحقول النفطي خلال تلك الفترة وصل لـ16.585 مليون برميل.

وبينت، أن إنتاج الحقول هبط يوم الأربعاء الماضي، لنحو 181.6 ألف برميل، مقارنة بمتوسط إنتاج يومي عند 1.220 مليون برميل قبل إعلان حالة القوة القاهرة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في 18 يناير الماضي، حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وأشارت المؤسسة حينها، إلى أن القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كلّ من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط -وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط- بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

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