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محلل يتوقع عدم نمو اقتصاد الصين بالربع الأول بسبب "كورونا"

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محلل يتوقع عدم نمو اقتصاد الصين بالربع الأول بسبب "كورونا" محلل يتوقع عدم نمو اقتصاد الصين بالربع الأول بسبب "كورونا"

مباشر: قال محلل اقتصادي إنه لا يتوقع أي نمو لاقتصاد الصين خلال الربع الأول مع تفاقم أزمة "كورونا".

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم إصابة أكثر من 31 حالة بالفيروس المميت، مع 636 حالة وفاة.

وأضاف "إد هيمان" رئيس شركة "إيفركور أي.إس.أي" في تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي "صفر" خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن ثاني أكبر حول العالم تباطأ حقاً بسبب "كورونا" وهذا ما يقلق المستثمرين.

ونما اقتصاد الصين بنحو 6.1 بالمائة خلال العام الماضي متوافقاً مع التوقعات، لكنها أبطأ وتيرة نمو في 3 عقود.

وأشار المحلل أن الفيروس سريع الانتشار لن يكون له تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الأمريكي.

مباشر (اقتصاد)

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