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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع خسائر الأسهم وبعد تقرير الوظائف الأمريكي، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وارتفع المعدن الأصفر مع خسائر ملحوظة للبورصة الأمريكية خلال التعاملات وسط استمرار القلق بشأن "كورونا".

وتتزايد المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار وتأثيره الاقتصادي، حيث صعد عدد ضحايا الفيروس إلى 636 حالة وفاة وما يزيد عن 31 ألف حالة إصابة في الصين حتى الآن.

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة بعكس التقديرات.

كما كشفت البيانات عن تسارع الأجور في أكبر حول العالم خلال الشهر الماضي.

وفي سياق منفصل، قررت بكين بالأمس خفض الرسوم التي تم فرضها العام الماضي على 1717 من السلع الأمريكية، بعد أسابيع من توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر أبريل/نيسان  بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1573.40 دولار للأوقية، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 14.5 دولار.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 1571.80 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 98.687.

مباشر (اقتصاد)

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