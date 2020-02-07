نائب مدير صندوق النقد يغادر منصبه نهاية فبراير

مباشر: أعلن صندوق النقد الدولي أن "ديفيد ليبتون" نائب رئيس المؤسسة سيغادر منصبه بنهاية الشهر الجاري بعد 9 سنوات في هذا المنصب.

وقال صندوق النقد في بيان صادر اليوم الجمعة، إن رحيل "ليبتون" يأتي في إطار التغيرات التي تجريها "كريستالينا جورجيفا" على فريق الإدارة.

وأضاف صندوق النقد أن البحث عن خليفة "ليبتون" سيبدأ قريبًا.

وأشادت "جورجيفا" بالنائب الأول لمدير صندوق النقد لقيادته الفكرية ورؤيته المبتكرة، مشيرةً إلى أنه يحظى باحترام واسع في جميع البلدان الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 189 دولة.

ومن جانبه، قال "ليبتون" :" إنه لشرف كبير لي أن أعمل في الصندوق، أولاً لمدة ثماني سنوات في بداية مسيرتي المهنية في عام 1981 ثم نائب لرئيس الصندوق منذ عام 2011".