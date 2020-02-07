أخبار عاجلة

قال لزوجته تحرمي علي كأمي إذا خرجت وفعلت.. فما الحكم؟ -
"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء -
توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب -
LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك  -
أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولار -
ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

نائب مدير صندوق النقد يغادر منصبه نهاية فبراير

Google+ Print
نائب مدير صندوق النقد يغادر منصبه نهاية فبراير نائب مدير صندوق النقد يغادر منصبه نهاية فبراير

مباشر: أعلن صندوق النقد الدولي أن "ديفيد ليبتون" نائب رئيس المؤسسة سيغادر منصبه بنهاية الشهر الجاري بعد 9 سنوات في هذا المنصب.

وقال صندوق النقد في بيان صادر اليوم الجمعة، إن رحيل "ليبتون" يأتي في إطار التغيرات التي تجريها "كريستالينا جورجيفا" على فريق الإدارة.

وأضاف صندوق النقد أن البحث عن خليفة "ليبتون" سيبدأ قريبًا.

وأشادت "جورجيفا" بالنائب الأول لمدير صندوق النقد لقيادته الفكرية ورؤيته المبتكرة، مشيرةً إلى أنه يحظى باحترام واسع في جميع البلدان الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 189 دولة.

ومن جانبه، قال "ليبتون" :" إنه لشرف كبير لي أن أعمل في الصندوق، أولاً لمدة ثماني سنوات في بداية مسيرتي المهنية في عام 1981 ثم نائب لرئيس الصندوق منذ عام 2011".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء

"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء

توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب

توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي