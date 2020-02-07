ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، في حين تراجعت منصات الغاز الطبيعي.

وقالت شركة "بيكر هيوز" في بيان صار اليوم الجمعة، إن منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار منصة واحدة إلى 676 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

في حين انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة منصة واحدة إلى 111 منصة.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 1 بالمائة إلى 50.43 دولار للبرميل.

وانخفض سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.7 بالمائة إلى 54.52 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود المستقبلية للغاز الطبيعي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.