الدولار الأسترالي يتراجع لأدنى مستوى في 11 عاماً

مباشر: تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عاماً خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تزايد القلق بشأن فيروس الصين الجديد.

وواصل المستثمرون تقييم تأثير فيروس "كورونا" الذي أودى بحياة 600 شخص حتى الآن على النمو الاقتصادي في الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا.

ودفع الانتشار السريع للفيروس في عدة دول خارج الصين إلى فرض قيود على المسافرين وتعليق شركات الطيران رحلاتها من وإلى بكين.

و إلى جانب حرائق الغابات، يمثل "كورونا" تهديدًا لصناعة السياحة الأسترالية والتي ساهمت بنحو 61 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في العام (2018-2019).

وكان المركزي الأسترالي قرر تثبيت معدل الفائدة عند 0.75 بالمائة وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بنحو 0.8 بالمائة إلى 0.6677 دولار بعد أن سجل مستوى 0.6662 دولار وهو الأدنى منذ مارس/آذار 2009.