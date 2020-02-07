أخبار عاجلة

LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك  -
أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولار -
ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الدولار الأسترالي يتراجع لأدنى مستوى في 11 عاماً

Google+ Print
الدولار الأسترالي يتراجع لأدنى مستوى في 11 عاماً الدولار الأسترالي يتراجع لأدنى مستوى في 11 عاماً

مباشر: تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عاماً خلال تعاملات اليوم الجمعة مع تزايد القلق بشأن فيروس الصين الجديد.

وواصل المستثمرون تقييم تأثير فيروس "كورونا" الذي أودى بحياة 600 شخص حتى الآن على النمو الاقتصادي في الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا.

ودفع الانتشار السريع للفيروس في عدة دول خارج الصين إلى فرض قيود على المسافرين وتعليق شركات الطيران رحلاتها من وإلى بكين.

و إلى جانب حرائق الغابات، يمثل "كورونا" تهديدًا لصناعة السياحة الأسترالية والتي ساهمت بنحو 61 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في العام (2018-2019).

وكان المركزي الأسترالي قرر تثبيت معدل الفائدة عند 0.75 بالمائة وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بنحو 0.8 بالمائة إلى 0.6677 دولار بعد أن سجل مستوى 0.6662 دولار وهو الأدنى منذ مارس/آذار 2009.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء

"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء

توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب

توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي