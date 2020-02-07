محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية 3%

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع انتشار الفيروس الصيني، لكنها حققت مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 بالمائة.

وانخفض قطاع الموارد الأساسية بأكثر من 2 بالمائة ليقود خسائر البورصات الأوروبية.

وأودى تفشي فيروس الكورونا بحياة أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد عن 31 ألف حالة داخل الصين، والتي أعلنت بالأمس خفض التعريفات الجمركية بنسبة 50 بالمائة على بعض السلع الأمريكية.

وأجرى الرئيس الصيني شي جين بينج مكالمة مع الرئيس الأمريكي عبر الهاتف صباح اليوم، أعرب خلالها دونالد ترامب عن ثقته في قوة الصين وقدرتها على مواجهة فيروس الكورونا الجديد.

ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع خسائر نظيرتها الأمريكية رغم إضافة أكبر اقتصاد في العالم 225 ألف وظيفة بأكثر من التوقعات.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتخذ موفقاً متشدداً في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تختتم قبل نهاية العام لتفادي حدوث خلل محتمل في العلاقات التجارية بين البلدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات، كما ارتفعت الصادرات الألمانية بنحو 0.8 بالمائة في إجمالي عام 2019.

وعند ختام التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 424.36 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.3 بالمائة.

كما انخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة تزيد عن 0.5 بالمائة مسجلاً 7466.7 نقطة، بينما حقق مكاسب أسبوعية بلغت 2.5 بالمائة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة تزيد عن 0.4 مسجلاً 13513.5 نقطة، لكنه ارتفع بنحو 4.1 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 6029.7 نقطة، في حين سجل مكاسب أسبوعية 3.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 1.0948 دولار.