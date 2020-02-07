الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى بـ9أشهر وسط خسائر العملات الناشئة

مباشر: تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى في 9 أشهر خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط خسائر قوية لعملات الأسواق الناشئة مع ارتفاع الدولار.

وكسرت العملة التركية حاجز 6 ليرات لكل دولار على الرغم من الجهود المحلية لدعمها حيث باعت البنوك أكثر من ملياري دولار هذا الأسبوع، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج".

وتراجعت عملات الأسواق الناشئة بشكل قوي حيث ساهم بيانات الوظائف الإيجابية في دعم العملة الأمريكية.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 225 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

كما يتجه المستثمرون إلى الورقة الخضراء باعتبارها ملاذ آمن وسط مخاوف فيروس "كورونا".

وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 6.0085 ليرة بعد أن سجلت مستوى 6.0482 وهو الأدنى مستوى مايو/آيار الماضي.

كما انخفض الروبل الروسي أمام العملة الأمريكية بنحو 1.1 بالمائة إلى 64.078 روبل.

وقرر البنك المركزي الروسي خفض معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي ليصل إلى 6 بالمائة.

فيما تراجعت عملة جنوب أفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1.1 بالمائة إلى 15.07 راند.

كما انخفض الريال البرازيلي بنسبة 0.7 بالمائة أمام الدولار إلى 4.3125 ريال بعد أن سجل مستوى 4.3225 ريال وهو أدنى مستوى في تاريخه.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تسارع التضخم في البرازيل خلال الشهر الماضي بنحو 0.21 بالمائة بأقل وتيرة منذ 1994.

وخفض البنك المركزي البرازيلي معدل الفائدة لمستوى قياسي متدنِ عند 4.25 بالمائة يوم الأربعاء الماضي.

فيما هبط البيزو الأرجنتيني بنحو 0.1 بالمائة أمام الورقة الخضراء إلى 60.77 بيزو، كما تراجعت عملة المكسيك أيضاً بنسبة 0.6 بالمائة إلى 18.76 بيزو.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.690.