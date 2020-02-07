أخبار عاجلة

LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك  -
أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولار -
ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مبيعات "نيسان" في الصين تتراجع 12% خلال يناير

Google+ Print
مبيعات "نيسان" في الصين تتراجع 12% خلال يناير مبيعات "نيسان" في الصين تتراجع 12% خلال يناير

مباشر: تراجعت مبيعات شركة السيارات "نيسان" بنسبة 12 بالمائة في الصين خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة سلباً بانتشار الفيروس الصيني وبداية عطلة السنة القمرية في وقت مبكر عن المعتاد.

وقالت صانعة السيارات اليابانية، اليوم الجمعة، انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة 11.8 بالمائة خلال يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، لتبلغ 118.143 ألف مركبة، نقلاً عن وكالة رويترز.

وفي العام الماضي، باعت نيسان حوالي 1.55 مليون سيارة في الصين، وهو أقل بنحو 1.1 بالمائة من العام السابق له، لكن المبيعات في السوق الصيني شهدت هبوطاً بنحو 8.2 بالمائة.

ومن المقرر إعلان نتائج أعمال الربع الرابع لشركة نيسان في الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة، التي لديها مشروع مشترك مع شركة "دونغفينغ موتور" الصينية، ومقرها ووهان حيث يتركز واكتشف فيروس الكورونا، إنها تفكر في إعادة تشغيل الإنتاج في الصين في وقت ما بعد 10 فبراير/شباط الجاري.

ومن المفترض عودة الإنتاج في مقاطعة هوبي، والتي عاصمتها مدينة ووهان مركز اندلاع الفيروس المميت "كورونا"، في وقت ما بعد 14 فبراير/شباط الجاري.

بحلول الساعة 3:24 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم شركة نيسان في بورصة نيويورك بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 10.8 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء

"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء

توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب

توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي

24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي