مبيعات "نيسان" في الصين تتراجع 12% خلال يناير

مباشر: تراجعت مبيعات شركة السيارات "نيسان" بنسبة 12 بالمائة في الصين خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة سلباً بانتشار الفيروس الصيني وبداية عطلة السنة القمرية في وقت مبكر عن المعتاد.

وقالت صانعة السيارات اليابانية، اليوم الجمعة، انخفاض مبيعاتها في الصين بنسبة 11.8 بالمائة خلال يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، لتبلغ 118.143 ألف مركبة، نقلاً عن وكالة رويترز.

وفي العام الماضي، باعت نيسان حوالي 1.55 مليون سيارة في الصين، وهو أقل بنحو 1.1 بالمائة من العام السابق له، لكن المبيعات في السوق الصيني شهدت هبوطاً بنحو 8.2 بالمائة.

ومن المقرر إعلان نتائج أعمال الربع الرابع لشركة نيسان في الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة، التي لديها مشروع مشترك مع شركة "دونغفينغ موتور" الصينية، ومقرها ووهان حيث يتركز واكتشف فيروس الكورونا، إنها تفكر في إعادة تشغيل الإنتاج في الصين في وقت ما بعد 10 فبراير/شباط الجاري.

ومن المفترض عودة الإنتاج في مقاطعة هوبي، والتي عاصمتها مدينة ووهان مركز اندلاع الفيروس المميت "كورونا"، في وقت ما بعد 14 فبراير/شباط الجاري.

بحلول الساعة 3:24 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم شركة نيسان في بورصة نيويورك بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 10.8 دولار.