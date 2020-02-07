"ميتسوبيشي" اليابانية تشتري حصة 30٪ من منجم تشيلي للنحاس

مباشر: قامت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للمواد بشراء حصة 30 بالمائة في منجم نحاس تشيلي من شركة "مانتوس" للنحاس مقابل 263 مليون دولار.

وقالت ثالث أكبر مصهر للنحاس في اليابان " ميتسوبيشي" خلال بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إنها ستشارك في تطوير منجم النحاس "مونتيفيردي" كما ستحصل على 30 بالمائة من إنتاج المنجم.

وكانت الشركات اليابانية من أكثر المشترين نشاطاً لأصول النحاس من أمريكا الجنوبية، حيث أنه في عام 2018، اشترت "ميتسوبيشي" حصة 22 بالمائة في منجم النحاس "كيلافيكو" التابع لشركة "أنجلو امريكان" في بيرو.

كما قامت شركة "سوميتومو" بشراء حصة بنسبة 30 بالمائة في منجم النحاس التشيلي "كيو.بي. 2" مقابل 1.2 مليار دولار.

ويقع منجم النحاس "مونتيفيردي" في صحراء "أتاكاما" في تشيلي، ويعمل منذ عام 1995، كما يحتوي المنجم على ما يقدر بنحو 2.1 مليون طن من احتياطيات النحاس.