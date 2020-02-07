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سهم "أوبر" يقفز 9% متجهاً لأكبر مكاسب يومية على الإطلاق

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سهم "أوبر" يقفز 9% متجهاً لأكبر مكاسب يومية على الإطلاق سهم "أوبر" يقفز 9% متجهاً لأكبر مكاسب يومية على الإطلاق

مباشر: ارتفع سهم "أوبر" بأكثر من 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهاً لأفضل مكاسب يومية على الإطلاق، بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية.

وسجلت الشركة الأمريكية العاملة في مجال النقل التشاركي خسائر بأٌقل من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات بنحو 37 بالمائة إلى 4.06 مليار دولار بدعم زيادة قيمة الحجوزات بنحو 28 بالمائة إلى 18.1 مليار دولار في الربع الرابع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة "دارا خسروشي" إن أوبر قد تتحول إلى الربحية في الربع الأخير من العام الجاري بعد أن كانت تتوقع حدوث ذلك في 2021.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أوبر" بنحو 9.1 بالمائة إلى 40.10 دولار متجهاً لأفضل أداء يومي منذ الاكتتاب العام في مايو/آيار الماضي.

 

مباشر (اقتصاد)

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