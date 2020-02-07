فيتنام تتوقع تراجعاً حاداً في إيرادات السياحة بسبب الفيروس الصيني

مباشر: تتوقع فيتنام أن يفقد قطاع السياحة في البلاد إيرادات تصل إلى 7.7 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة بسبب تفشي الكورونا، مع توقف إصدار التأشيرات للذين تواجدوا في الصين مؤخراً.

وأوضحت إذاعة صوت فيتنام الرسمية بحسب ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن انتشار الفيروس الصيني قد يؤدي لفقدان قطاع السياحة ما يتراوح بين 5.9 إلى 7.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاث المقبلة من أرباح السياحة في البلاد، نظراً لتوقف سياحة الصينيين إلى فيتنام.

وأفادت محطة الإذاعة الرسمية في فيتنام أن قطاع السياحة يقدر انخفاض عدد الزوار الصينيين بحوالي مليوني زائر بسبب الفيروس.

وقالت فيتنام إنها ستتوقف كذلك عن إصدار تأشيرات للزوار الأجانب الذين تواجدوا في الصين خلال الأسبوعين الماضيين، كما أكدت إصابة 12 شخص بالفيروس القاتل بالبلاد حتى أمس الخميس.

كما أظهرت بيانات رسمية أن الصين، وهي أكبر مصدر للسياحة الأجنبية في فيتنام، شكلت ثلث السياح في فيتنام خلال العام الماضي والبالغ عددهم 18 مليون زائر.

وقالت حكومة فيتنام في وقت سابق من الأسبوع أنه من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري أقل بنحو 1 بالمائة عن التوقعات السابقة البالغة 6.8 بالمائة.