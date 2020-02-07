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الصحة توضح حقيقة مقاطع مصورة لحالات مصابة بفيروس "كورونا" بالسعودية

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الرياض - مباشر: نفت وزارة الصحة في الممكلة العربية ، وجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وأشار وزارة الصحة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، أنها رصدت تداول مقاطع مصورة يذكر فيها وجود حالات لفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأكدت الوزارة، أن جميع هذه المقاطع غير صحيحة ولم تسجل في المملكة أي حالة حتى الآن.

وأشارت، إلى أن  الوزارة ستعلن عن أي حالة فور التأكد منها.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية في الصين، ازداد عدد ضحايا فيروس كورونا بشكل حاد مؤخراً، حيث توفي نحو 636 شخصاً مع تجاوز عدد المصابين 31 ألف حالة بنهاية أمس الخميس.

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