هيئة سعودية تعتمد تحديث 57 مواصفة قياسية بالمملكة

الرياض - مباشر: اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث 57 مواصفة قياسية.

وقالت الهيئة السعودية، في قرار نشر بالجريدة الرسمية للمملكة -أم القرى- اليوم الجمعة، إن محافظ الهيئة اعتماد تحديث عدد 57 مواصفة قياسية سعودية، وتمت إحاطة مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب من تحديث أو سحب (إلغاء) مرجعها الدولي.

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لمواصفات قطاع المنتجات الكيميائية والبترولية، فشملت الوثيقة رقم (ل.ت-26-19-05-09-01-01) بشأن تحديث عدد (55) مواصفة قياسية سعودية، منها عدد (42) مواصفة قياسية متبناة بلغتها عن مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM).

وتابعت أن هناك أيضاً عدد (13) مواصفة قياسية متبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، كمواصفات قياسية سعودية اختيارية (محدثة).

وكانت المواصفات كالتالي:

ونوهت الهيئة، إلى مراعاة تحديث مواصفتين قياسيتين في الملحق الخاص بالمواصفات في اللائحة الفنية مواد البناء - الجزء الثاني، وهما:

- SASO ASTM-C534M: 2019 "المواصفة القياسية للعزل الحراري الخلوي المطاطي المرن المشكل على شكل الواح أو شكل انبوبي".

- SASO ISO 4898: 2019 "البلاستيك الخلوي الصلب - منتجات العزل الحرارية للمباني - المواصفات ".

وبالنسبة لمواصفات قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية، تضمن الوثيقة رقم (ل.ت-26-19-05-09-02-01)، بشأن تحديث عدد (2) مواصفة قياسية سعودية متبناة عن المواصفات القياسية للهيئة الدولية الكهرتقنية (IEC)، كمواصفتين قياسيتين سعوديتين اختيارية (محدثة)، وهما:

-(SASO IEC 62660-1: 2019) " خلايا أيون - الليثيوم الثانوية لدفع مركبات الطرق الكهربائية - الجزء 1: اختبار الأداء ".

-(SASO IEC 62660-2: 2019) "خلايا أيون - الليثيوم الثانوية لدفع مركبات الطرق الكهربائية - الجزء 2: اختبار الموثوقية والإستعمال الخاطئ ".

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