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"داو جونز" يتراجع من مستوى قياسي بالمستهل فاقداً 180 نقطة

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"داو جونز" يتراجع من مستوى قياسي بالمستهل فاقداً 180 نقطة "داو جونز" يتراجع من مستوى قياسي بالمستهل فاقداً 180 نقطة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية في مستهل جلسة اليوم الجمعة، حيث فقد "داو جونز" أكثر 180 نقطة مع استمرار مخاوف "كورونا" وبعد بيانات اقتصادية.

وكانت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام أكبر الخاسرين في "وول ستريت" بتراجع لا يقل عن 0.9 بالمائة لكل منهما.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 225 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بفارق كبير عن تقديرات المحللين، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6 بالمائة.

كما تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة على أساس سنوي وشهري خلال يناير/كانون الثاني.

وتستمر مخاوف فيروس "كورونا" في زعزعة ثقة المستثمرين مع تزايد عدد الوفيات والمصابين يومياً وعدم الوصول إلى علاج فعال حتى الآن.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، فأعلنت شركة "أوبر" تسجيل خسائر بأقل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي مما دفع السهم للارتفاع بنسبة 5 بالمائة في المستهل.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 180 نقطة إلى 29214.9 نقطة,

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5بالمائة إلى 3326 نقطة، وانخفض "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.6 بالمائة إلى 9514.4 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.595.

مباشر (اقتصاد)

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