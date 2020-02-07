وزير الطاقة يُقر نزع ملكية أرض لصالح "السعودية للكهرباء"

الرياض - مباشر: أقر وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نزع ملكية قطعة أرض لصالح الشركة السعودية للكهرباء، لتداخلها مع خطوط هوائية كهربائية.

وأصدر عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، قراراً نشر في الجريدة الرسمية للمملكة - أم القرى - اليوم الجمعة، والذي ينص على أقرار البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض رقم (32) من المخطط رقم (3223) المملوكة بموجب الصك رقم (910113015303).

وأوضح القرار، أن قطعة الأرض -والتي تبلغ مساحتها 7394.91م 2- تقع في حي المونسية بمدينة الرياض، مشيراً إلى أنها متداخلة مع بعض الخطوط الهوائية.

وأشار البند الثاني من قرار وزير الطاقة، إلى تبلغ الشركة السعودية للكهرباء، لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار، على أن تتولى شركة الكهرباء الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

وألزم القرار، الشركة السعودية للكهرباء بإبلاغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

ومن المقرر، أن يتم صرف التعويض لمالكي العقارات وشاغليها، خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.

وأكد القرار، على أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

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