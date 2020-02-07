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المواصفات السعودية: 5 منتجات تخضع للائحة البلاستيك القابل للتحلل

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الرياض - مباشر: حددت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة الـ5 منتجات المطبق عليها المرحلة الأولى من اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في قرار نشر، اليوم الجمعة، بالجريدة الرسمية - أم القرى -، إن المرحلة الأولى من تطبيق اللائحة تشمل المنتجات التالية:

 

وكانت الهيئة، في 3 فبراير/ شباط الجاري، قد قررت تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة (بقية المنتجات) من اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل .

ووافق المجلس حينها، على تشكيل فريق عمل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة لتقييم التجربة علمياً وبيئياً وتطويرها، لتعزيز نشاطات إعادة التدوير بالمملكة، بما يتماشى مع التقنيات والآليات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية بهذا المجال.

وأشارت الهيئة، إلى أن المرحلة الأولى من اللائحة دخلت حيز التطبيق منذ سنتين (14 أبريل/نيسان 2017) بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وحققت نسب نجاح متميزة.

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