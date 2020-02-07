محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً بعد تقرير الوظائف

مباشر: وسع الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان تقرير الوظائف الشهري، ووسط مراقبة تداعيات تفشي الكورونا.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 225 ألف وظيفة لسوق العمل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وهو ما يتحاوز توقعات المحللين البالغة 163 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3.6 بالمائة.

وفي الوقت نفسه تم تعديل عدد الوظائف المضافة خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بالرفع بنحو 7 آلاف وظيفة في الشهرين معاً.

وبالنسبة لأجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يناير/كانون الثاني الماضي، فشهدت تسارعاً في النمو إلى 3.1 بالمائة.

وعلى صعيد آخر، تسبب انتشار الفيروس الصيني في وفاة أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد عن 31 ألف حالة داخل الصين، مع تحذيرات جديدة حيال الأثر الاقتصادي للكورونا كون الصين هي ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أمس الخميس، إن إنتاجية العمالة الأمريكية ارتفعت بنحو 1.7 بالمائة خلال العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، كما تراجع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بنحو 15 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت الصين بالأمس خفض التعريفات الجمركية على بعض الواردات الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار إلى النصف وهو القرار الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 2:19 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بأكثر من 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.0955 دولار، بينما تراجع أمام العملة اليابانية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة لتسجل 109.73 ين.

في حين استقر الدولار أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2931 دولار، بينما ارتفع أمام العملة السويسرية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليسجل 0.9762 فرنك.

وخلال نفس الفترة، عزز مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى مكاسبه، ليرتفع بأكثر من 0.1 بالمائة ويسجل 98.634.