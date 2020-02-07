اليورو يهبط لأدنى مستوى بـ4 أشهر بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تراجع اليورو لأدنى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية.

وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة للضغط مع بيانات سلبية في أكبر اقتصاد أوروبي حيث ارتفعت الصادرات الألمانية بأقل من المتوقع خلال ديسمبر/كانون الأول.

فيما تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين حيث انخفض بنحو 3.5 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع ارتفاع 1.2 بالمائة في الشهر السابق له.

كما أن البيانات الإيجابية في الولايات المتحدة واستمرار مخاوف فيروس "كورونا" قدما الدعم للدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة لتتجه لخسائر أسبوعية بأكثر من 1 بالمائة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 225 ألف وظيفة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0964 دولار وهو أدنى مستوى منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما انخفض اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 0.8474 إسترليني.