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محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 1.5%

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محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 1.5% محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 1.5%

مباشر: عمقت النفط خسائرها لأكثر من 1.5 بالمائة خلال  تعاملات اليوم الجمعة، مع عدم اليقين بشأن تعميق خفض الإنتاج من قبل "أوبك" لمواجهة مخاوف الطلب.

وذكر وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" أن  تحتاج لبضعة أيام لتقييم سوق النفط على أن توضح موقفها بشأن خفض إضافي لإنتاج النفط في الأسبوع المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وتوقع"نوفاك" أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار يتراوح بين 150 و 200 ألف برميل يوميًا في عام 2020 وسط مخاوف  الفيروس.

وكان الذهب الأسود ارتفع في وقت مبكر من اليوم بعد أن أيدت روسيا توصيات لجنة استشارية تابعة لمنظمة أوبك وحلفاؤها صدرت بالأمس، والتي تقدم نصيحة بأن تقوم الدول المنتجة للنفط بتعميق خفض الإمدادات النفطية إلى 2.7 مليون برميل يومياً بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي واستهلاك النفط الخام.

وتتزايد المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار حيث أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أن عدد ضحايا الفيروس قد بلغ 636 حالة وفاة وإصابة ما يزيد عن 31 ألف حالة مؤكدة في الصين.

وتراجعت أسعار النفط بحوالي 20 بالمائة منذ اندلاع الفيروس في مدينة ووهان الصينية، 

ومن المقرر إصدار بيانات نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 2:15 مساءً  بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أبريل/نيسان بنسبة 1.3 بالمائة ليهبط إلى 54.24 دولار للبرميل.

بينما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.6 بالمائة لينخفض إلى 50.14 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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