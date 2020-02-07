تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال يناير

مباشر: تسارع نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في الشهر الماضي، مع ارتفاع معدل البطالة بعكس المتوقع.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة، أن متوسط أجر العامل الأمريكي ارتفع بنسبة 3.1 بالمائة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي على أساس سنوس ومقابل 3 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

أما على أساس شهري، سجل متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة بالساعة 28.44 دولار خلال الشهر الماضي وهو ما يعني زيادة 7 سنتات أو ما يعادل ارتفاع 0.2 بالمائة عن الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أجور العاملين بالساعة في الولايات المتحدة سوف تشهد نمواً بنسبة 0.3 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

وبالنسبة لمتوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً في الولايات المتحدة، فإنها لم تشهد تغييراً خلال الشهر الماضي، لتظل ثابتة عند 34.3 ساعة.

ووفقاً لتقرير الوظائف الشهري، فإن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 225 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال يناير/كانون الثاني، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 3.6 بالمائة بعكس توقعات استقراره.

وبحلول الساعة 1:26 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتصل إلى 1.0965 دولار.