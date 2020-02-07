أخبار عاجلة

LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك  -
أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولار -
ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
مجلس إدارة "أنعام القابضة" يعدل توصيته بزيادة رأس المال -
استقالة الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير" -
24 فبراير..انطلاق المزاد الثاني عشر لتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي -
قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بالسوق السعودي تتراجع 6 مليارات ريال -
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد من طراز "رعد" يصل مداه 500 كم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الاقتصاد الأمريكي يضيف 225 ألف وظيفة خلال يناير

Google+ Print
الاقتصاد الأمريكي يضيف 225 ألف وظيفة خلال يناير الاقتصاد الأمريكي يضيف 225 ألف وظيفة خلال يناير

مباشر: أضاف الولايات المتحدة وظائف إلى سوق العمل الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الشهر الأول من العام الحالي، مع ارتفاع معدل البطالة بعكس توقعات استقراره.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 225 ألف وظيفة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 147 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد تعديل البيانات.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سوف يضيف 163 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف المضافة لسوق العمل الأمريكي تم تعديلها بالرفع خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بنحو 5 آلاف وألفين وظيفة على الترتيب، لتكون 261 و147 ألف وظيفة.

وبالنسبة لمعدل المشاركة في سوق العمل، فسجل 63.4 بالمائة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى من 63.2 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبالنظر إلى معدل البطالة في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 3.6 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل 3.5 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يأتي على عكس توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرارها عند 3.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:26 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.0964 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
منصة الاقتصاد الرقمي من التحالف العالمي للوجستيات الفعالة (جي سي إي إل) تساهم في تحقيق أهداف رؤية ماليزيا للازدهار المشترك 2030

منصة الاقتصاد الرقمي من التحالف العالمي للوجستيات الفعالة (جي سي إي إل) تساهم في تحقيق أهداف رؤية ماليزيا للازدهار المشترك 2030

"عون" يدفع بإمكانية مشاركة "كارلوس غصن" في النهوض باقتصاد لبنان

"عون" يدفع بإمكانية مشاركة "كارلوس غصن" في النهوض باقتصاد لبنان

كيف سقط الاقتصاد الأسرع نمواً في كابوس الركود التضخمي؟

كيف سقط الاقتصاد الأسرع نمواً في كابوس الركود التضخمي؟

كيف يتجاوز الاقتصاد السعودي تأثير فيروس "كورونا" الصيني؟

كيف يتجاوز الاقتصاد السعودي تأثير فيروس "كورونا" الصيني؟