الاقتصاد الأمريكي يضيف 225 ألف وظيفة خلال يناير

مباشر: أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف إلى سوق العمل الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال الشهر الأول من العام الحالي، مع ارتفاع معدل البطالة بعكس توقعات استقراره.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 225 ألف وظيفة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 147 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد تعديل البيانات.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سوف يضيف 163 ألف وظيفة لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن عدد الوظائف المضافة لسوق العمل الأمريكي تم تعديلها بالرفع خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول بنحو 5 آلاف وألفين وظيفة على الترتيب، لتكون 261 و147 ألف وظيفة.

وبالنسبة لمعدل المشاركة في سوق العمل، فسجل 63.4 بالمائة خلال الشهر الماضي، وهو أعلى من 63.2 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبالنظر إلى معدل البطالة في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 3.6 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل 3.5 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يأتي على عكس توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرارها عند 3.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:26 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.0964 دولار.